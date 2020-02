FCSB se desparte de un jucator pe care a platit doua milioane de euro

Ziare.

Mijlocasul in varsta de 23 de ani va juca timp de un an sub forma de imprumut la MOL Vidi, urmand ca in iarna viitoare formatia din Ungaria sa aiba optiunea de a-l transfera.500.000 de euro va incasa vicecampioana Romaniei pentru imprumutul lui Nedelcu."Pleaca in Ungaria, unde sa mai revina? Pleaca la Vidi. M-am inteles cu ei. 500.000 imprumut si 1.5 milioane de euro in iarna. Oamenii au trimis azi oferta. Am zis "da" si pleaca sa faca vizita medicala. Il imprumut pentru un an, iar dupa vor da 1,5 milioane de euro", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Eu pe Nedelcu nu am zis niciodata cu vreau bani multi. Daca nu le convine de el, se intoarce inapoi. Nedelcu va juca in Ungaria intr-un picior. Eu am dat 2 milioane de euro pe el", a completat acesta.Dragos Nedelcu a ajuns la FCSB in vara lui 2017 de la FC Viitorul.In acest sezon, Nedelcu a jucat 12 meciuri pentru FCSB, reusind si un gol.