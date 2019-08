Filipe Teixeira le-a vorbit portughezilor despre Gigi Becali si FCSB: "E rusinos!"

Ziare.

com

Inaintea meciului pe care FCSB il va disputa in playoff-ul Europa League cu Vitoria Guimaraes, mijlocasul care a evoluat timp de doi ani la gruparea "ros-albastra" le-a prezentat lusitanilor toate amanuntele despre echipa patronata de Gigi Becali."Becali a pierdut numele, sigla si istoricul. E rusinos si complicat! Fanii au incetat sa mai vina la meciuri si nici nu merg la cealalta echipa (CSA Steaua - n.red.) . In mod normal, la meciurile Stelei ar trebui sa fie 30 sau 40 de mii de fani in tribune, dar acum sunt doar 3 sau 4 mii. Au fost chiar meciuri cu 1.500 de oameni... Eu am simtit insa ca joc pentru Steaua", a spus Teixeira pentru cotidianul A Bola "In circumstante normale, Steaua ar fi favorita, dar nu si acum. Vitoria poate profita de aceasta forma proasta a lor, cu doar 4 puncte in primele 6 meciuri, multe accidentari si fara antrenor principal. Au dificultati in a gasi un principal care sa accepte conditiile lui Becali. Cel mai periculos jucator e Coman", a completat acesta.Intrebat despre Gigi Becali, Teixeira s-a limitat a spus ca acesta face tot ce doreste la echipa, dar ca a fost tratat cu respect in perioada in care a evoluat la FCSB."Am avut o relatie de respect cu el, dar el face tot ce doreste la echipa...", a conchis acesta.Prima mansa a intalnirii dintre FCSB si Vitoria Guimaraes, din playoff-ul Europa League, e programata joi seara, de la ora 21:30.Partida va fi televizata de Pro TV si transmisa, in format LIVE text, de site-ul Ziare.com.I.G.