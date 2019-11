Finul lui Borcea, noul conducator al FCSB?

Ziare.

Chiar Borcea a discutat cu Becali despre o eventuala aducere a lui Cristi Bobar in conducerea vicecampioanei, dupa cum scrie Fanatik Bobar ar avea toate calitatile dorite de latifundiar pentru aceasta functie, acesta ascultand de patron si atacand arbitrii ori de cate ori este nevoie.Ramane insa de vazut daca Becali va merge pe mana unui dinamovist declarat pentru conducerea formatiei sale sau daca il va astepta MM Stoica sa isi rezolve problemele personale.Narcis Raducan a fost dat afara de la FCSB dupa ce a declarat ca Steaua va avea mai multi fani dupa ce va promova in Liga 1 si a recunoscut ca Florin Tanase a simulat intr-o faza in care a primit penalti.