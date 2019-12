Galca nu vrea sa auda de Gigi Becali: Cand naibii am vorbit cu el?

Ziare.

Tehnicianul roman in varsta de 47 de ani, aflat in prezent pe banca formatiei daneze Vejle Boldklub, spune ca nu purta discutii cu Becali nici cand se afla pe banca "ros-albastrilor""Cand naibii am vorbit cu el? (iritat - n.red.) Nici cand eram la Steaua nu stateam de vorba, imi vedeam de treaba mea", a spus Galca intr-un interviu pentru Prosport Costel Galca a pregatit-o pe FCSB in sezonul 2014/2015.Cu el antrenor, FCSB a castigat nu mai putin de trei trofee: campionatul, Cupa Romaniei si Cupa Ligii.In perioada in care Galca era antrenorul "ros-albastrilor", Gigi Becali se afla in spatele gratiilor.