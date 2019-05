Gigi Becali a dezvaluit cati bani a primit Mihai Teja pentru perioada petrecuta la FCSB

Ziare.

com

Antrenorul in varsta de 40 de ani a fost demis imediat dupa terminarea play off-ului Ligii 1, fara insa sa primeasca vreo compensatie.Astfel, conform spuselor lui Becali, Mihai Teja a plecat de la FCSB cu suma de 50.000 euro, ceea ce reprezinta salariul pe cele 5 luni petrecute la echipa.Gigi Becali a dezvaluit, intr-o interventie la ProX, ca Teja avea o clauza in contract prin care putea fi demis fara compensatii daca nu-si indeplinea obiectivul, anume castigarea titului.FCSB a terminat pe locul 2 in sezonul 2018/2019 al Ligii 1, in spatele lui CFR Cluj.I.G.