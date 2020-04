Gigi Becali a facut o oferta pentru un international roman

Ziare.

Finantatorul lui FCSB a transmis la Telekom Sport ca e dispus sa plateasca doar 400.000 de euro pentru internationalul roman de tineret.In urma cu doua saptamani, Becali era pe punctul de a-l transfera pe Chindris in schimbul a 580.000 de euro, insa patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a refuzat sa faca afaceri in Saptamana Mare."I-am spus atunci ca dau 580.000 euro, acum dau 400.000, asa am avut dispozitie atunci. In Sapatmana Mare a fost cu 580.000, dupa e 400.000. Deci oferta e valabila. E 400.000 de euro", a declarat Gigi Becali pentru Telekom Sport Andrei Chindris are 21 de ani si e cotat la 800.000 de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermartk.com.5 selectii a strans Andrei Chindris in nationala de tineret a Romaniei.