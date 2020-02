Gigi Becali a ofertat un conducator din Liga 1

Ziare.

com

Fostul jucator al Rapidului a dezvaluit ca vorbit cu finantatorul lui FCSB in urma cu cateva luni, insa spune ca nu va accepta niciodata din cauza trecutului sau."Cu domnul Becali am vorbit acum doua sau trei luni. Discutia a fost sa merg sa lucrez la FCSB, nu de alte lucruri. Nu s-ar pune niciodata problema", a dezvaluit Dani Coman la Digi Sport Dani Coman a aparat poarta celor de la Rapid in sase sezoane, timp in care a strans 157 de meciuri in toate competitiile.Ca jucator al giulestenilor, Coman a cucerit doua Cupe ale Romaniei si o Supercupa.