Gigi Becali a refuzat o oferta de 8 milioane de euro pentru un jucator de la FCSB

Florinel Coman e fotbalistul pentru care o echipa din Portugalia, al carei nume n-a fost dezvaluit, ar fi oferit suma in cauza."Am primit de la cineva, ieri, o oferta verbala de 8 milioane. Am zis ca nu. E din Portugalia oferta", a spus Becali."Man, Morutan, Coman... Nu vorbim despre ei decat de la 15-30 de milioane in sus", a adaugat acesta.Florinel Coman are 21 de ani si joaca la FCSB din 2017, cand a fost adus cu aproape 3 milioane de euro de la Viitorul lui Gica Hagi.In sezonul tocmai incheiat, Coman a disputat 38 de meciuri, in care a reusit 12 goluri si a oferit 10 pase de gol.I.G.