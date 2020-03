Gigi Becali anunta ca o sa bage trei-patru jucatori in somaj tehnic: La ce fotbalisti va renunta din vara

Ziare.

Finantatorul lui FCSB anunta ca va baga trei-patru jucatori in somaj tehnic.Pe lista lui Becali se afla jucatorii aflati in ultimele luni de contract sau veniti sub forma de imprumut, cum e cazul lui Adi Popa."Fiecare se gandeste la familia lui. Ce sa fac acum? Daca nu se mai joaca fotbal. Sa iau banii de la fetele mele sa le dau lor. O sa bag trei sau patru jucatori in somaj tehnic. O sa il bag pe Balgradean, si dupa ramane liber. O sa il bag pe Momcilovic si dupa ramane liber, scapam si de el. Stan, la fel, somaj tehnic si dupa gata si cu el", a spus Becali la Digi Sport "O sa il bag si pe Popa in somaj tehnic, n-am ce sa-i fac. I-am dat destui bani. O sa-l bag si pe el in somaj tehnic, nu pot sa iau de la fetele mele si sa le dau lor. Asta e situatia. Sunt 4 jucatori pe care ii bag in somaj tehnic", a adaugat Becali.Cristi Balgradean, Alexandru Stan si Marko Momcilovic se afla in ultimele luni de contract cu FCSB.De partea cealalta, imprumutul lui Adi Popa de la Reading expira la sfarsitul acestui sezon.