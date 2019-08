Gigi Becali anunta ca retrage FCSB din campionat si pleaca in alta tara: "Cumpar o echipa cu 25 de milioane"

Ziare.

com

Finantatorul vicecampionei Romaniei dezvaluie ca intentioneaza sa cumpere o echipa in Anglia si sa plece acolo cu toti jucatorii."Nu mai pot! Ce sa mai vorbim de fotbal, pentru ca nu mai e fotbal. Aici e vorba doar de arbitru si care fura mai mult! Ma gandeam sa-mi cumpar o echipa in Anglia si sa ma duc acolo cu jucatorii. Vreau sa-mi salvez banii si investitia. Cumpar o echipa de 25 de milioane si joc fotbal. Aici cum s-o salvez, cu Burleanu si cu Vassaras? Aici e rea vointa", a tunat Gigi Becali intr-o interventie la ProX."Ori te retragi din fotbal, ori faci nenorocire, n-ai ce sa faci cu ei. Nu e admisibil asa ceva! Dati-i campionatul lui Varga (finantatorul lui CFR Cluj - n.red.), ala, ca sunteti prieteni, si cu asta, basta", a adaugat acesta.Gigi Becali reproseaza ca FCSB a fost privata de doua "penalturi clare" in meciul de la Giurgiu."Pai, doua 11 metri clare si lui CFR ii dai 11 metri la misto, care nu este, cu Dinamo. Nu stiu ce sa mai fac! M-am gandit sa fac plangeri pe la UEFA...", a conchis Becali.2-1 a fost scorul intalnirii dintre Astra Giurgiu si FCSB, dupa golurile marcate de Valentin Gheorghe (min.21) si Denis Alibec (min.75), respectiv Razvan Oaida (min.28).I.G.