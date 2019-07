Gigi Becali anunta ca un jucator va fi titular la FCSB indiferent de cat va gresi

Ziare.

Goalkeeperul in varsta de 19 ani va fi titular pentru a putea fi cedat in strainatate."Am zis ca oricat va gresi, el ramane in poarta. Sa iau jucatori liberi din strainatate, sa le dau salarii mari si dupa sa nu-i vand? Iau jucatori tineri, romani si vreau sa iau bani pe ei", a declarat Gigi Becali la ProX Andrei Vlad a ajuns la FCSB in urma cu doi ani, de la U Craiova, in schimbul a 400.000 de euro.In primele sale doua sezoane la FCSB, portarul a fost folosit in doar 17 meciuri.