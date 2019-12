Gigi Becali anunta ce jucatori va transfera la FCSB

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB sustine in continuare ca va renunta la 13 jucatori si va aduce in schimb doar trei: doi fundasi centrali si un atacant."Mie imi mai trebuie doar trei jucatori. Ma despart de 13 si mai vreau doar trei. Doi fundasi centrali si un atacant, dar nu gasesc. Asta vreau. Un atacant gen Tanase, dar mai puternic", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Un atacant mobil vreau. Si doi fundasi centrali, din tara, din strainatate, dar numai sa-i gasesc. Vreau un fundas central care sa dea bine cu capul, genul lui Szukala, care sa dea si goluri", a continuat acesta.5 e locul ocupat de FCSB in clasamentul Ligii 1, la 7 puncte distanta de primul loc, ocupat de Astra Giurgiu, dar si cu un meci mai putin disputat.