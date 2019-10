Gigi Becali anunta doua noi transferuri la FCSB: Iata ce jucatori va aduce

Ziare.

Aflat in cautarea unui atacant de careu, latifundiarul vrea doi mijlocasi de la echipa pregatita inca de Edi Iordanescu.Cei doi sunt italianul de origine romana Nicolao Dumitru Cardoso si de Boubacar Fofana, din Guineea."Cred ca o sa il iau pe Dumitru, dar nu este atacant. Mie imi place celalalt de la Gaz Metan, care nu e atacant. Mijlocas... Mijlocasul ala inalt, nu stiu cum il cheama, e de culoare neagra. Fofana! Mie imi place, e fotbalist adevarat, tine mingea la picior, nu are nicio teama, nu pierde mingi. Mie imi plac jucatorii care nu pierd mingi. Trebuie sa-l luam, ca ala e roman, normal ca trebuie sa-l luam. Am pus ochii pe el, dar si Fofana imi place. O sa vedem ce-o vrea Domnul", a spus Gigi Becali pentru ProX.Dumitru Cardoso are 27 de ani si a ajuns la Medias in vara acestui an liber de contract, in timp ce Fofana, in varsta de 29 de ani, are deja un sezon si jumatate in tricoul Gazului.M.D.