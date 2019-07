Gigi Becali anunta doua transferuri la FCSB: Un mijlocas roman si unul portughez!

Ziare.

com

Ionut Vina, de la Viitorul, si portughez Thierry Moutinho, trecut pe la CFR Cluj si in prezent liber de contract, sunt jucatorii care sunt asteptati sa semneze cu vicecampioana Romaniei."Vina e aici. M-am inteles cu el. Va spun suta la suta", a anuntat Becali intr-o interventie la Digi Sport Ulterior, Vina a fost prezentat in fata palatului din Aleea Alexandru, iar anuntul oficial va fi facut in cursul zilei de joi."Pe Moutinho am vrut sa-l iau cand era la CFR ca mi-a placut atunci cand l-am vazut", a completat acesta.Ionut Vina are 24 de ani si este un produs al Academiei Gheorghe Hagi. Pe langa Viitorul, a mai jucat la AS Roma si Dunarea Calarasi.De partea cealalta, Thierry Moutinho are 28 de ani si a jucat timp de un an si jumatate in Liga 1, la CFR Cluj. In cariera sa a mai trecut pe la Servette Geneva, Badajoz, Albacete, Mallorca, Tenerife si Cultural Leonesa.