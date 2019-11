Gigi Becali anunta numele primului jucator la care va renunta in iarna: "La revedere!"

Ziare.

Dupa ce a anuntat ca e la un pas sa-l achizitioneze pe mijlocasul Boubacar Fofana , de la Gaz Metan Medias, finantatorul "ros-albastrilor" dezvaluie si numele primului jucator la care va renunta.Fundasul bulgar Bozhidar Chorbadzhiyski, venit in vara sub forma de imprumut de la CSKA Sofia, nu va fi pastrat in lot."Nu se mai schimba nimic. Bozhidar Chorbadzhiyski nu mai ramane la FCSB, nu mai am nevoie de el! Va pleca in iarna. La revedere!", a spus Becali pentru Fanatik Bozhidar Chorbadzhiyski are 24 de ani si evolueaza ca fundas central.Doar 5 meciuri a jucat Chorbadzhiyski in tricoul "ros-albastrilor".