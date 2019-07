Gigi Becali anunta o revolutie la FCSB: Ce le reproseaza lui Bogdan Andone si Mihai Stoica dupa infrangerea cu Botosani

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB l-a pus la zid pe managerul echipei, Mihai Stoica, caruia ii reproseaza ratarea unor transferuri, dar si pentru ca a insistat pentru ramanerea la echipa a preparatorului fizic Marian Lupu.De furia lui Gigi Becali n-a scapat nici antrenorul Bogdan Andone, criticat pentru ca nu reuseste sa implementeze sistemul de joc 4-3-3-."Nu ai cum sa joci asa. Nu mai bag bani, e rusinos sa tot vorbesc eu, altii care sunt pe locul 1 nu vorbesc.Nu jucam nimic, fiecare jucator e smecher. Unde e 4-3-3? E nimic. Noi nu avem fundasi centrali. Pai Planic a fost facut praf", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Dar eu sunt principalul vinovat pentru ca m-am luat dupa colaboratori si nu i-am luat pe Burca si Cestor cand am avut ocazia. Acum un an i-am spus lui Meme de preparator si mi-a zis ca nu are nicio treaba, ca antrenorul e de vina. Am zis ca investighez, dar nu am mai facut asta. O sa vedeti de maine ce decizii iau", a adaugat acesta.Suparat dupa aceasta infrangere, Gigi Becali anunta ca va mai transfera jucatori doar daca echipa se va califica in grupele Europa League."Investitii nu mai fac, gata, ca pierd din avere. Mai iau jucatori doar daca ne calificam in grupe. Altfel, nu ma mai intereseaza nimic. Pai sunt tampit sa arunc cu banii in foc?", a conchis latifundiarul din Pipera.0-2 a fost scorul intalnirii dintre FCSB si FC Botosani, dupa golurile marcate de Andronic (min.18) si Ongenda (min.40) .