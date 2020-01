Gigi Becali anunta plecarea a patru jucatori de la FCSB, printre care si Gnohere

Ziare.

Diogo Salomao, Cristi Manea, Dragos Nedelcu si Harlem Gnohere sunt jucatorii care nu vor mai juca pentru "ros-albastri" in a doua parte a sezonului."Da, Salomao a plecat, Manea a plecat! I-am semnat de ieri rezilierea contractului. Nu mai spun de ce, pentru ca asta e strategia clubului. De ce sa zic de ce, ce castig eu? Asta e traditia clubului. Eu la FCSB nu mai tin jucatori de care nu ma folosesc. Orice jucator care va fi la FCSB, daca atunci cand il bagi, nu te ajuta, nu il mai tin", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX "Am cerut doua milioane jumate pentru Nedelcu. Oferta a fost de 2 milioane, au spus sa adaugam si bonusuri, sa iau banii sigur. Cred ca Nedelcu si Gnohere pleaca azi! Am primit telefon pentru Gnohere pe la 8 daca vreau 800.000 de euro, dar sa primesc banii in 2 transe. Am zis ca da, dar vreau garantie bancara. Ii respect pe turci si pe arabi, dar sa ma ierte, vreau garantie", a mai spus Becali.Dragos Nedelcu ar fi dorit in Ungaria, de MOL Vidi, in timp ce pentru golgheterul Harlem Gnohere exista interes din tarile arabe.51 de goluri in 110 meciuri a marcat Gnohere pentru FCSB.