Gigi Becali anunta schimbari importante la FCSB

Finantatorul lui FCSB a anuntat, sambata, ca intentioneaza sa cumpere un fundas central, dar si un mijlocas la inchidere.Totusi, Gigi Becali are mari dificultati in a gasi un aparator central pe placul lui."Ce imi pare rau e ca nu am de unde sa iau fundas central...", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport "Avem nevoie si de mijlocas central. Filip e prea lent, il bagam fundas central. Nedelcu e accidentat, Pintilii e accidentat. Filip nu poate juca inchizator, in 4-3-3. O rezolv", a continuat increzator patronul vicecampioanei Romaniei.FCSB are in prezent doar trei fundasi centrali: Bogdan Planic, Iulian Cristea si Mihai Balasa.