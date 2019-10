Gigi Becali are un nou favorit la FCSB: "Il consider ca un fel de frate"

Ziare.

Fostul arbitru, ajuns la vicecampioana Romaniei in luna iunie a acestui an, l-a impresionat pe finantatorul lui FCSB."Tudor este numarul 1 in tot clubul meu. Nu e nici MM, nici Vintila, nici nimeni. Pe Tudor il consider ca un fel de frate", a spus Becali la ProX "Lui Tudor i-am dat masina, i-am dat si teren si o sa faca casa langa mine. Daca am 10 ca Tudor langa mine, bat si Real, si Barcelona, si City", a mai spus Becali.Alexandru Tudor s-a retras din arbitraj la finalul anului 2018, dupa aproape 400 de meciuri conduse in Liga 1.