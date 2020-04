Gigi Becali, bun de plata? Finantatorul lui FCSB e acuzat de discriminare

Ziare.

com

Lucian Enache, jurist AFAN, a explicat, miercuri, ca finantatorul lui FCSB va pierde un eventua proces intentat de jucatorii pe care i-a trimis in somaj."In cazul unei companii, sunt pastrati 10% dintre muncitori, care sa continue productia. Dar in cazul unui club de fotbal, toti muncitorii fac acelasi lucru. La FCSB a fost discriminare, un somaj tehnic selectiv. Din punctul meu de vedere, Adi Popa si ceilalti jucatori vor castiga procesele 100%", a spus Enache la Digi Sport Dupa intreruperea campionatului din cauza pandemiei de coronavirus, Gigi Becali a luat decizia de a injumatati salariile jucatorii, insa pe cinci jucatori, aflati in ultimele luni de contract, i-a bagat in somaj tehnic.Cristi Balgradean, Marko Momcilovic, Alexandru Stan, Harlem Gnohere si Adi Popa sunt jucatorii in cauza.