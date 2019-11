Gigi Becali, catre Narcis Raducan: "Nu mai vreau sa lucrez cu tine"

Ziare.

Fostul oficial al "ros-albastrilor" dezvaluie ca Becali i-a transmis ca nu mai are nevoie de el."Mi-a spus Gigi 'nu mai vreau sa lucrez cu tine, nu mai am nevoie de director sportiv'. In conditiile in care nu i-am mai fost pe plac lui Gigi Becali, ne-am despartit", a spus Narcis Raducan intr-o interventie la Digi Sport "Mi s-a reprosat acea declaratie facuta despre fanii Stelei. Nu mi-am dorit mai mult, nu pot schimba un om la 60 de ani. Ii stim stilul. A simtit ca lucrurile merg din inertie. Nu cred ca la varsta dansului nu poate fi influentat", a mai povestit acesta.Narcis Raducan a devenit director sportiv la FCSB la mijlocul lunii august, cand echipa se afla intr-o situatie foarte dificila.Rezultatele din ultima vreme au fost pozitive, insa Raducan a avut un rol destul de limitat intrucat Becali a continuat sa se implice masiv la echipa.Locul lui Raducan ar putea fi luat de Mihai Stoica, acesta dand tarcoale postului de ceva vreme.