Gigi Becali da afara un jucator care a impresionat la nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

com

Finantatorul "ros-albastrilor", Gigi Becali, anunta ca fundasul dreapta Cristi Manea va pleca de la echipa in aceasta iarna."Pentru Manea s-a terminat! Nu mai are unde sa joace la noi. Nicio sansa", a spus Becali pentru Fanatik Cristi Manea a venit la FCSB in ultima zi a perioadei de transferuri din vara, sub forma de imprumut de la Apollon Limassol, insa n-a reusit sa se impuna.A jucat doar patru meciuri in tricoul "ros-albastrilor", iar evolutiile sale au fost sterse.Pe langa prestatiile neconvingatoare, Manea are si un salariu urias, de 30.000 de euro pe luna, iar Becali nu mai e dispus sa-l plateasca.Cristi Manea are 22 de ani si apartine de gruparea cipriota Apollon Limassol inca din 2014.19 meciuri are jucate in nationala de tineret si alte 8 in prima reprezentativa.