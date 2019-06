Gigi Becali declara netransferabili trei jucatori de la FCSB

Ziare.

Dennis Man, Olimpiu Morutan si Florinel Coman sunt jucatori declarati netransferabili de Becali."Singurii care nu se vand sunt Man, Morutan si Coman", a spus Gigi Becali la Digi Sport.Dennis Man are 20 de ani si e cotat la 4,5 milioane de euro de site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.Tot 20 de ani are si Olimpiu Morutan, insa o cota de piata de doar 900 de mii de euro.Iar Florinel Coman, 21 de ani, e cotat la 2,3 milioane de euro.I.G.