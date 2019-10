Gigi Becali dezvaluie cati bani a primit de la UEFA pentru meciurile din Europa League

Ziare.

com

Eliminata in playoff de Vitoria Guimaraes, vicecampioana Romaniei a primit 1,1 milioane de euro din partea forului european."Am gresit ca am sacrificat meciurile din campionat, desi un 1,1 milioane de euro din Europa nu e chiar putin. Atat am luat din Europa pentru meciurile pe care le-am jucat", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX Rezultatele inregistrate de FCSB in sezonul 2019/2020 al Europa League:2-0 si 2-1 cu Milsami Orhei (turul I preliminar)3-0 si 2-3 cu Alashkert (turul II preliminar)0-0 si 1-0 cu Mlada Boleslav (turul III preliminar)0-0 si 0-1 cu Vitoria Guimaraes (playoff)