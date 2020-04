Gigi Becali dezvaluie ultima oferta primita pentru Florinel Coman: Nu pot sa scad atat

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB a dezvaluit, joi, care au fost ultimele oferte sosite pentru internationalul roman.10 milioane e suma minima pentru care Becali e dispus sa-l cedeze pe cel pe care l-a poreclit Mbappe de Romania."Am avut doar ultima discutie, am cerut 10 miliane de euro si 20% procent dintr-un eventual transfer. din Europa a venit oferta asta. Din America mi s-a propus 9 milioane si 40% procent si a doua daca vreau 8 milioane bani platibili imediat si 10% procent. Si eu am zis 10 milioane si 20% procent", a spus Becali la ProX "Nu vreau 8 milioane, vreau 10 milioane. Am scazut de la 20 de milioane la 10, nu pot sa scad acum la 8", a completat patronul "ros-albastrilor".Florinel Coman joaca la FCSB din 2017, cand a fost adus cu 3 milioane de euro de la Viitorul.I.G.