Gigi Becali exclude patru jucatori din lotul lui FCSB

Finantatorul lui FCSB i-a informat pe fundasii Alexandru Stan si Claudiu Belu, de asemenea si pe mijlocasii Diogo Salomao si Thierry Moutinho ca nu vor mai evolua pentru FCSB in a doua parte a sezonului."Manea si Popa vor pleca in cantonament cu echipa. Ce sa le fac? Eu nu fac impotriva jucatorilor, numai cu intelegere facem. Nu e obligat nimeni sa se duca la alta echipa. Daca primesc oferte jucatorii, n-am nevoie de niciun ban, ii las gratis", a spus Becali intr-o interventie pentru Pro TV "Moutinho, Salomao, Belu si Stan nu stiu ce fac, treaba lor. Nu pleaca alaturi de ceilalti in cantonament, nu! Daca nu vor sa plece, nu pleaca, mai stau 5 luni si li se termina contractele", a adaugat acesta.Cei patru au jucat foarte putin in acest sezon: Alexandru Stan - 1 meci, Diogo Salomao - 5 meciuri, Thierry Moutinho 13 meciuri si Claudiu Belu - 9 meciuri.Luni, FCSB a anuntat ca a renuntat la atacantii Ioan Hora si Juvhel Tsoumou, precum si la fundasul central Bozhidar Chorbadzhiyski.Vezi si: FCSB a facut primul transfer din acest an