Gigi Becali face o dezvaluire surprinzatoare dupa victoria cu Sepsi

Finantatorul lui FCSB afirma ca, de la numirea lui Bogdan Vintila in functia de antrenor principal, lasa alcatuirea echipei in seama lui."De cand e Vintila, nu m-am bagat deloc. M-am maturizat. Eram copil, acum nu ma mai bag. Un singur lucru m-a intrebat, cu cine sa jucam in poarta. I-am spus ca nu ma bag, e meritul tau. Tu ai adus echipa pana aici", a spus Becali intr-o interventie la Digi Sport FCSB a ajuns la 10 meciuri consecutive fara infrangere.4 e locul pe care se afla gruparea "ros-albastra" in clasamentul Ligii 1.Bogdan Arges Vintila a devenit antrenorul principal al lui FCSB la sfarsitul lunii august.