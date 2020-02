Gigi Becali, furios dupa dezvaluirile din presa: Nici 700 de miliarde de procurori nu ma pot atinge

Ziare.

Finantatorul lui FCSB se declara nevinovat si spune ca "nici 700 de miliarde de procurori nu-l pot atinge"."Judecatoarea de la Tribunal a ridicat sechestrul si a desfiintat ordonanta procurorului DNA. Stiti cum sunt, aia de la Gazeta cu mizeriile lor. Tampeniile alea, pe prima pagina. Eu eram in puscarie, nepotul meu ce era sa faca? Sa lase Steaua. Cat am fost in puscarie a incasat vreo 30 de milioane de euro banii mei. Am fost in Champions League, l-am vandut pe Keseru, pe Chiriches. Eu nici nu sunt inculpat pentru asa ceva. A zis suspiciune, dar daca a ridicat judecatoarea sechestru, nici suspect nu sunt. Tampenia procurorului ca a facut o evaluare pe care nu avea voie sa o faca a dus la alte consecinte, bancilor nu le convine sa fie toata ziua supravegheate si sa dea note explicative", a spus Gigi Becali pentru ProX "Orice tranzactie pe care o face familia Becali trebuie sa o raporteze. Ca sa speli bani trebuie sa ii ascunzi, sa ii bagi, sa ii manevrezi. Banii s-au dus la spitale si la biserici, si eu si nepotul meu am dat. Nici 700 de miliarde de procurori nu ma pot atinge", a mai spus acesta.Gigi Becali e acuzat de spalare de bani intr-un dosar legat de o retrocedare a unui teren dn Voluntari, care ar fi fost supraevaluat.Conform rechizitoriului, Gigi ar fi plimbat sumele prin conturile sotiei Luminita si ale nepotului Vasile Geambazi si a finantat echipa de fotbal cu o parte din acei bani, scrie Gazeta Sporturilor.Unul dintre nepotii sai, Vasile Geambazi, a fost despagubit de ANRP cu 297.630.000 de lei, aproximativ 62 de milioane de euro, pentru un teren pe care a platit "doar" 4 milioane de lei.Apoi, Becali s-ar fi folosit de despagubirea supraevaluata fraudulos pentru a transfera capital cu titlul de imprumut asociat catre societati comerciale pe care le detinea: ARCOM, FCSB, Uzina Mecanica Dragasani, Imunomedica Provita, Cellcon Invest.Vasile Geambazi ar fi fost folosit ca paravan si apoi ar fi lucrat impreuna ca sa ascunda intrarea banilor in posesia lui Becali.DNA il acuza pe Gigi Becali de spalare de bani, o infranctiune care se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani.