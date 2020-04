Gigi Becali ia o decizie controversata: Planul il fac eu, nu Vintila

Ziare.

In plina pandemie de coronavirus, finantatorul "ros-albastrilor" a luat decizia de a-i trimite pe jucatori in cantonament.Becali anunta, insa, ca-i va testa pe jucatori inainte de a se reuni."Planul nu-l face Vintila, planul il fac eu! FCSB va incepe de saptamana viitoare. Vom face testele la clinica la mine si intra toata lumea in cantonament in Saptamana Mare, ca sa nu faca nici pacate. Intra toti in cantonament, staff, maseur, preparator, tot staff-ul. In noaptea de Paste, cred eu ca Dumnezeu ne va ajuta si tot poporul roman va merge in noaptea de Inviere sa-si ia lumina, iar eu le dau liber jucatorilor sa plece acasa. Pleaca, stau 2-3 zile si dupa intra iar in cantonament", a anuntat Becali la ProX "Tanase se antreneaza la baza, el cu Cretu se duc la baza, au sala de forta, se antreneaza ca inainte", a mai adaugat latifundiarul din Pipera.FCSB ocupa locul 2 in clasamentul din play-off-ul Ligii 1, la 4 puncte distanta de ocupanta primului loc, CFR Cluj.