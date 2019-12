Gigi Becali il avertizeaza pe Vintila inaintea meciului cu Viitorul lui Hagi

Ziare.

com

Finantatorul "ros-albastrilor" ii transmite lui Bogdan Vintila ca nu trebuie sa-i lase pe constanteni sa-si faca jocul."Pot sa cumpar eu de la Hagi toti jucatorii lui buni ca el de la an la an scoate altii si altii. Eu am mare incredere in echipa mea pentru acest meci, dar nu trebuie sa dormim in front. Viitorul lui Hagi joaca bine pe teren propriu, iar pana la meciul cu Astra marcase peste 30 de goluri acasa", a spus Becali pentru Prosport "Daca vom castiga la ei acasa, atunci FCSB va lua o optiune serioasa in lupta pentru titlu. Sunt sigur ca Vintila le-a analizat bine jocul, iar noi vom face un meci bun acolo. Nu trebuie sa ii lasam sa isi faca jocul ca de marcat sunt sigur ca noi vom marca. Daca il lasam sa vina peste noi, atunci este o problema", a adaugat acesta.Meciul dintre Viitorul si FCSB e programat maine seara, cu incepere de la ora 20:30.Inaintea acestui joc, Viitorul ocupa locul 3 in clasamentul Ligii 1, cu 35 de puncte, in timp ce FCSB se afla pe pozitia a 5-a, cu 33 de puncte, dar cu un meci mai putin disputat.