Gigi Becali il critica dur pe Florinel Coman

Finantatorul lui FCSB ii reproseaza lui Florinel Coman modul in care executa loviturile de la coltul terenului si il ameninta ca va sta pe banca de rezerve."Eu i-am spus lui Florinel sa nu mai bata toate cornerele pe poarta. Nu e in regula sa bata el tot, si de pe stanga si de pe dreapta. Coman nu este Dumnezeu de la FCSB", a declarat Gigi Becali, la Pro X "El poate sa stea pe banca, cum a mai stat. Nu cred ca-l cheama Mirel la echipa mare, pierde toate mingile. Cred ca va merge la tineret. Nu are cum sa plece Coman acum, nu are cum. Pai, Coman, tu nu esti pregatit, sau esti fricos. Cand a scapat el singur acolo, nu ai voie sa ratezi asa. Ori ti-a fost frica, ori nu esti pregatit", a adaugat acesta.Vezi si: Gigi Becali isi critica jucatorii dupa esecul lui FCSB cu Dinamo: "E circar, nu o sa mai prinda echipa!". Ce ii reproseaza lui Vintila 13 goluri in 31 de partide a marcat Coman in acest sezon pentru FCSB.5,5 milioane de euro e cota lui Florinel Coman (21 de ani), potrivit site-ului specializat in transferuri, transfermarkt.com.