Gigi Becali il vrea pe Ianis Hagi la FCSB: Ce cred ca-i lipseste pentru a se impune la Genk

Finantatorul "ros-albastrilor" ar dori sa profite de faptul ca mijlocasul ofensiv roman nu evolueaza la Genk si sa-l aduca inapoi in Liga 1.Totusi, Gigi Becali se teme ca Gica Hagi se va supara pe el."E o tema foarte sensibila. Daca spun ca il vreau, si vreau, poate Gica se supara si zice ca-l minimalizez ca nu joaca acolo. Daca spun ca nu vreau, ceea ce nu e adevarat, se supara si mai tare, atunci prefer sa nu spun nimic. Mai bine tac si gata", a spus Becali intr-o conferinta de presa, potrivit Digi Sport "Ce pot eu sa spun, sa vedeti daca am eu dreptate. O sa-l vedeti pe Ianis peste doi ani, va fi mare, dar mare mare de tot. Ianis are foarte multa inteligenta, calitate, dar nu are puterea necesara, maturitatea, peste doi ani va fi mare, mare, mare de tot", a completat acesta.Ianis Hagi a fost cumparat de Genk de la Viitorul, in schimbul a 4 milioane de euro.Doar 718 minute a jucat Ianis Hagi pentru Genk in acest sezon, in care a reusit sa marcheze de trei ori si sa ofere 4 pase decisive.