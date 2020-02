Gigi Becali insista pentru transferul unui titular din nationala de tineret a Romaniei

Ziare.

Finantatorul moldovenilor, Valeriu Iftime, dezvaluie ca a purtat mai multe discutii cu patronul lui FCSB, insa nu are de gand sa-l vanda pe fundasul central in varsta de 21 de ani."Nu poate sa il ia Gigi Becali pe Chindris, ca doar nu face ce vrea la clubul nostru. El nu poate sa faca nimic. Mi-a dat si mie un mesaj legat de aceasta chestiune. Nu are cum. E jucatorul meu, are un an si jumatate sau doi ani la mine, nu il ia nimeni fara acordul meu si cu niste bani bine chibzuiti", a declarat Iftime pentru Telekom Sport "Nici nu poate fi vorba de Andrei Chindris ca pleaca. Chindris nu pleaca nici in vara, poate. La Andrei trebuie sa avem o oferta buna, buna de tot ca sa poata pleca in vara. Acum nu pleaca cu nicio oferta, decat daca arunca unul zece milioane (de euro - n.red.), bai, frate, cu zece milioane te dau. Bineinteles ca este o discutie deschisa si cu cei de la FCSB, recunosc ca am vorbit cu domnul Becali pe subiectul Chindris", a mai spus acesta.Andrei Chindris este un produs al celor de la FC Botosani, iar in acest sezon a disputat 22 de meciuri.In nationala de tineret a Romaniei are 5 prezente.