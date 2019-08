Gigi Becali, la ananghie: "Nu stiu ce o sa facem"

Ziare.

Finantatorul lui FCSB are mari dificultati in a gasi un nou antrenor. Dat ca si venit la FCSB , Costel Enache nu-i mai raspunde la telefon lui Becali, iar Hermannstadt anunta ca acesta va ramane sigur alaturi de sibieni."Enache nu mai raspunde la telefon, nu stiu! Am vazut ca sunt si nume de straini, dar nu stiu ce o sa facem", a spus Becali, potrivit Sport.ro 11 e locul ocupat in clasamentul Ligii 1 de FCSB, dupa 6 etape disputate pana acum.4 infrangeri in ultimele 4 meciuri au inregistrat "ros-albastrii".In prezent, FCSB e antrenata de Vergil Andronache, fostul secund al lui Bogdan Andone.