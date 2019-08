Gigi Becali, la ora dezvaluirior: Pe cine a vrut sa aduca antrenor inaintea lui Bogdan Arges Vintila

Ziare.

Finantatorul vicecampioanei Romaniei a recunoscut ca a vrut sa aduca un alt antrenor.Edi Iordanescu e tehnicianul pe care Gigi Becali l-ar fi dorit pe banca "ros-albastrilor"."Narcis Raducan a vorbit cu Edi Iordanescu si a incercat sa-l aduca, dar Edi Iordanescu are o filozofie care nu corespunde cu a mea. Asa ca am zis ca de ce sa vina si sa ne certam", a spus Becali in cadrul prezentarii lui Bogdan Arges Vintila.Edi Iordanescu se afla in prezent sub contract cu Gaz Metan Medias.I.G.