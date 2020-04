Gigi Becali, negru de suparare pe un jucator de la FCSB: Adio postul de titular!

Ziare.

com

Finantatorul lui FCSB anunta ca fundasul sarb Bogdan Planic poate sa-si ia adio de la postul de titular dupa ce a refuzat sa-si micsoreze salariul."Voi credeti ca eu stau sa ma rog de Planic? Nu, tata! Sa fie sanatos, dar adio postul de titular la FCSB. Mi-a demonstrat ca nu are caracter, iar mie mi s-a parut ca este un jucator problematic inca de cand am semnat prima data contractul cu el. Si atunci au fost unele probleme cu el pe la negocieri, iar mie nu mi-au placut deloc inca de la inceput fazele pe care le-a facut", a spus Becali intr-o interventie la Prosport "Credeti ca moare apararea fara Planic? Ca o sa incepem campionatul peste o luna, doua sau trei tot o sa gasim noi un inlocuitor. Il am pe Miron si o sa ma bazez pe el daca nu o sa reusim sa il aducem pe Chindris. Dar o sa fie greu sa il mai aduc pe Chindris pentru ca Iftime tine la pret, iar eu nu mai sunt dispus sa bag bani multi in transferuri in plina criza financiara. Pai jucatorii ce vor spune de mine atunci? Ca diminuez salariile la jucatori, dar am 1 milion sa dau pe Chindris, atat cat o cere Iftime pe el, corect? Dar oricum nu o sa ii dea nimeni lui Iftime 1.500.000 de euro pe criza asta, ca nu e nebun de legat. O sa vedeti voi", a adaugat acesta.Bogdan Planic, aflat in ultimele luni de contract cu FCSB, a fost singurul jucator din lotul "ros-albastrilor" care a refuzat diminuarea salariului.Gigi Becali a luat decizia sa injumatateasca salariile jucatorilor dupa ce campionatul a fost suspendat din cauza pandemiei de coronavirus.