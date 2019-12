Gigi Becali nu mai vrea sa auda de un international de tineret

Ziare.

Gigi Becali nu mai e interesat de achizitia fotbalistului care in vara a ales sa semneze cu CFR Cluj, insa acum nu mai intra in planurile lui Dan Petrescu."Asta este viata! Nu prea imi mai place mie sa vorbesc de jucatorii lui CFR, dar Pascanu sa fie sanatos. El a avut sansa sa vina la mine, dar a ales sa semneze cu CFR. Ce sa ii fac eu acum? Trebuia sa se gandeasca de o suta de ori pana sa aleaga la cine se duce", a spus Becali, potrivit Prosport "Lumea stie ca Dan Petrescu se bazeaza la orice echipa pe unde antreneaza mai mult pe jucatorii cu experienta. Eu ii dadeam lui Pascanu si un contract mult mai bun fata de cat ia acum la Cluj, dar acum ce sa ii mai fac? Asa a avut el atunci sentimente fata de CFR si cu asta basta. La mine Cristea este numarul 1 in aparare", a adaugat acesta.Vezi si: Dan Petrescu, un car de nervi dupa egalul lui CFR Cluj: Nu o sa mai joace pana la finalul sezonului. Nu poate face fata Alexandru Pascanu (21 de ani) a jucat doar 4 meciuri pentru CFR Cluj.600.000 de euro a platit CFR Cluj pentru transferul lui Pascanu de la Leicester, potrivit transfermarkt.com.