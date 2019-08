Gigi Becali ofera detalii despre viitorul antrenor al lui FCSB: "Discut cu doi tehnicieni"

Ziare.

com

Finantatorul vicecampioanei Romaniei dezvaluie ca poarta negocieri cu doi tehnicieni, insa n-a vrut sa le dezvaluie numele."Discut cu doi antrenori. Nu dau mai multe detalii. Niciunul dintre ei nu vrea sa fie pe banca la meciul de luni! Joi, in Europa League, vom avea antrenor nou! Nici eu nu stiu cine va fi. Marti o sa stiu. O sa fie un antrenor nou", a spus Gigi Becali pentru Gazeta Sporturilor Unul dintre antrenorii cu care Gigi Becali negociaza este fostul tehnician al Craiovei, Devis Mangia.FCSB se afla in cautarea unui antrenor dupa ce Bogdan Andone si-a anuntat demisia imediat dupa infrangerea suferita cu Alaskhert, in mansa retur din turul doi preliminar al Europa League.Cel mai probabil, la meciul pe care FCSB il va juca luni in campionat cu Astra va sta pe banca secundul lui Bogdan Andone, Virgil Andronache.