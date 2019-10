Gigi Becali, oferta de 3 milioane de euro pentru un international roman

Ziare.

Internationalul roman, transferat in iarna de Brighton de la Viitorul, nu joaca la gruparea din Premier League, iar Becali a incercat sa profite si sa-l repatrieze.Numai ca planul lui Becali a esuat, dupa ce jucatorul l-a informat ca nu vrea sa revina in Liga 1."Imi place foarte mult de Baluta, cel mai mult imi place de el. Am vrut sa-l iau. Hagi l-a dat cu doua milioane, eu am zis ca le dau trei, dar nu a vrut sa vina. Nu a vrut el, baiatul, a zis ca nu vine in Romania", a spus Becali la Digi Sport "Baluta e stanca, e piatra, nu poate nimeni sa treaca de el. Nu are voie sa lipseasca din echipa nationala", a continuat acesta.Tudor Baluta (20 de ani) n-a jucat nici macar un meci in Premier League pentru Brighton.3 milioane de euro a platit Brighton pentru a-l transfera pe Tudor Baluta de la Viitorul.