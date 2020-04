Gigi Becali, pe punctul de a da o lovitura financiara

Ziare.

Presa din Olanda anunta ca doua echipe cunoscute sunt pe urmele fotbalistului de la FCSB.Feyenoord a venit pana la Bucuresti pentru a-l urmari, in timp ce Atalanta il vede drept inlocuitorul ideal pentru Josip Ilici.Totusi, cele doua formatii nu sunt dispuse sa satisfaca pretentiile financiare ale lui Gigi Becali.Conform publicatiei Voetbal Zone , Feyenoord nu vrea sa ofere mai mult de 7 miilioane de euro, iar Atalanta s-a oprit la 10 milioane de euro.7 goluri si 4 assisturi a reusit Dennis Man in cele 24 de meciuri jucate in acest sezon in tricoul lui FCSB.300.000 de euro a platit FCSB pentru Dennis Man, achizitionat in 2016 de la UTA Arad.I.G.