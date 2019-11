Gigi Becali pregateste transferul sezonului in Liga 1

Ziare.

com

Constantin Budescu e ultima tinta a lui Becali, care intentioneaza sa-l reprofileze pe acesta ca atacant central."Pe Cardoso l-am studiat, nu e atacant de care vreau eu. Nici Bus nu e ce vreau eu. Lasa, va spun dupa meciul nationalei ce fac, ca altfel speculati. Vreau un jucator care e foarte mare talent si vreau sa joc cu el varf. Nu e varf el acum, eu vreau sa fie. A mai fost la noi, a jucat la noi, am dat si bani pe el, am si luat doua milioane si jumatate", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX "Budescu nu munceste, nu alearga si ma enervez. Budescu numai varf poate sa joace la noi, altfel n-are loc", a adaugat finantatorul vicecampioanei Romaniei.Constantin Budescu (30 de ani) a mai jucat la FCSB in sezonul 2017/2018, fiind vandut la Al-Shabab in vara anului trecut.A revenit anul acesta in Liga 1, la Astra Giurgiu, pentru care a marcat 3 goluri si a oferit doua pase de gol in 6 meciuri.