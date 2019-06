Gigi Becali, refuzat de un jucator al Viitorului

Ziare.

Bradley de Nooijer spune ca prioritate are un transfer in strainatate. In caz contrar, prefera sa ramana la trupa patronata si antrenata de Gica Hagi."Nu exista niciun fel de discutii cu FCSB si prioritare sunt ofertele din strainatate! Pentru al doilea an consecutiv voi evolua in preliminariile Europa League cu FC Viitorul, astfel ca doresc sa ma concentrez doar pe aceste jocuri, urmand ca ulterior sa ma gandesc si la ofertele pe care le am", a spus Bradley de Nooijer pentru site-ul oficial al constantenilor Bradley de Nooijer are 21 de ani si evolueaza la Viitorul din 2017, cand a venit de la FC Dordrecht.In sezonul recent incheiat, de Nooijer a disputat 39 de meciuri in tricoul Viitorului.E cotat la 1,3 milioane de euro de catre site-ul specializat in transferuri, transfermarkt.com.I.G.