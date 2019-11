Gigi Becali renunta la Gnohere: Motivul pentru care il va vinde in iarna

Ziare.

Finantatorul "ros-albastrilor", Gigi Becali, a anuntat, vineri, ca are o oferta pentru golgheterului din ultimele sezoane si il va lasa sa plece deoarece isi doreste un "atacant mai mobil"."A zis si Petrescu, trebuie sa ai un portar bun si un atacant bun. Avem portar bun, dar ne trebuie si noua un atacant. Nu zic ca nu-s multumit de Gnohere, dar vreau ceva mai bun. Vreau ceva mai bun decat Gnohere, Tsoumou si Hora", a anuntat Becali la ProX "Am o oferta pentru Gnohere, mica, dar este buna. Sunt dispus sa il las sa plece. Eu vreau un marcator, care sa bage mingea in poarta. Vreau un atacant mobil, unul in genul celui de la Barcelona, bine, pastrand proportiile", a mai spus acesta.49 de goluri in 106 meciuri a marcat Harlem Gnohere pentru FCSB.Harlem Gnohere (31 de ani) a ajuns la FCSB la inceputul anului 2017, fiind transferat cu aproximativ 300.000 de euro de la marea rivala Dinamo.