Gigi Becali, revoltat de propunerea facuta de secretarul general al FRF: "Ne facem toti de ras"

Finantatorul lui FCSB anunta ca nu va accepta niciodata sa joace "pe pamant turcesc"."Eu nu l-am auzit pe Razvan Burleanu sa fi vorbit pana acum de o asemnea prostie. In schimb, am inteles ca Gabriel Bodescu este cel care a lansat pe piata tampenia asta. Insa sper ca in ceasul al 12-lea Burleanu isi trage subalternul de manesca si ii spune sa taca din gura ca ne facem toti de ras", a anuntat Becali pentru Prosport "Voi credeti ca eu Gigi Becali voi accepta vreodata sa ma duc sa ma lupt pentru campionat cu CFR pe pamant turcesc? Pai voi credeti ca eu am innebunit? Este cea mai mare prostie pe care Federatia Romana ar putea sa o faca, iar eu cred ca inca mai avem oameni cu cap la conducerile echipelor noastre si nu cred ca este vreunul care accepta asa ceva. Nu imi dau seama ce interese sunt pe la mijloc, dar este clar ca sunt unele interese. Nu voi accepta nici in ruptul capului sa jucam campionatul nostru din Liga 1 in Turcia", a adaugat acesta.Vezi si: Gica Popescu, despre propunerea controversata a secretarului general adjunct al FRF Secretarul general al FRF, Gabriel Bodescu, a propus ca meciurile ramase de disputat din acest sezon al Ligii 1 sa aiba loc la Antalya, in Turcia.Gabriel Bodescu a tinut sa explice apoi ca solutia propusa e doar a lui, nu si a Federatiei Romane de Fotbal.