Gigi Becali s-a decis: Ce hotarare a luat dupa ce Edi Iordanescu a anuntat ca mai are un an de contract cu Gaz Metan

Finantatorul lui FCSB e sigur ca-l va convinge pe Edi Iordanescu sa devina noul antrenor al lui FCSB, chiar daca acesta a tot declarat ca mai are inca un an de contract cu Gaz Metan Medias."Cu antrenorul nu ne grabim. Am vorbit cu Edi, mi-a zis ca mai are trei meciuri si sa astept sa le termine. O sa asteptam, nu ne grabim", a spus Becali pentru Digi Sport Vezi si: Nume surpriza pe lista lui Gigi Becali: Ce antrenor ar putea ajunge la FCSB Edi Iordanescu are 40 de ani si le-a mai pregatit in cariera sa pe Fortuna Brazi, ASA Targu Mures, Pandurii Targu Jiu, TSKA Sofia, Astra Giurgiu si CFR Cluj.In 2010 a fost pentru o etapa antrenor interimar la FCSB.