Gigi Becali scoate din echipa un jucator important dupa victoria din Europa League: "La revedere!"

Finantatorul "ros-albastrilor" a laudat evolutia mijlocasilor centrali, anuntand, in acelasi timp, ca Mihai Pintilii nu mai are loc in primul "11"."Trebuia sa fie 5-0, sunt foarte multumit. Mingea a fost numai la noi, am avut posesie, ce sa vrei mai mult de la un meci de fotbal. Am vazut ca Oaida e fotbalist. Nu il stiam bine, nu stiam daca face fata la FCSB. Dar intra cu mingea in careu, e tehnic, are curaj", a spus Gigi Becali la Digi Sport "Nedelcu? Senzational. Nu il mai scoate nimeni pe Nedelcu. La revedere, Pintilii", a mai spus latifundiarul din Pipera.Mihai Pintilii are 34 de ani si a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai "ros-albastrilor" in ultimele sezoane.Florin Tanase a marcat ambele goluri ale meciului dintre FCSB si Milsami Orhei, incheiat cu scorul de 2-0.Mansa secunda va avea loc saptamana viitoare, in Moldova.