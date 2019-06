Gigi Becali, scos din sarite de un jucator care nu vrea sa plece de la FCSB: "Du-te, mai tata! Ce, esti cersetor?"

Ziare.

Finantatorul lui FCSB e suparat foc ca jucatorul in varsta de 26 de ani nu pleaca de la echipa desi a evoluat foarte putin."Sunt unii jucatori... El crede ca fenteaza fotbalul toata viata. Ti-am dat 50.000 la semnatura, ti-am dat 15.000 pe luna. Pai puteam sa-ti fac contractul pe un an sau pe doi. Nu am dat nimanui bani la semnatura, tie ti-am dat. Ai jucat un singur meci. Pai du-te, mai tata! Daca ai 26 de ani, ai incredere in tine, du-te si fa-ti viitorul. Ai luat 50.000 de euro, ai luat 15.000 pe luna. Pai ce, esti cersetor? Du-te, fa-ti viitorul", a tunat Becali la ProX "Nu pot cere antrenorii jucatori. La mine antrenorii stiu cum vin jucatorii. Asa lucrez eu. Daca eu nu mai vreau un jucator, nu mai sta", a adaugat acesta.Conform Gazetei Sporturilor, Matei cere 3 salarii pentru a pleca de la FCSB, adica suma de 45.000 de euro.2022 e anul in care expira contractul lui Florentin Matei cu FCSBDoar cinci meciuri a jucat Matei pentru FCSB in returul sezonului trecut.