Gigi Becali, scos din sarite de un jucator de la FCSB: "Acum nu te bag nici in Liga a II-a, ba baiatule"

Dezamagit de evolutiile din ultima perioada ale aparatorului adus in vara de la Poli Iasi, finantatorul lui FCSB il ameninta pe acesta ca nu va mai prinde echipa."Eu sunt vinovat in cazul lui Pantiru. Avea 6.000 de euro si am zis sa-i dau 10.000 de euro. Acum l-am sunat si l-am certat: 'Te-am facut cel mai mare din Europa. Acum nu te bag nici in Liga a II-a, ba baiatule'. Nu am stiut ca e un om mic", a tunat Becali intr-o interventie la ProX."Omul mic cand vede bani se satura. Am auzit ca e baiat serios, are prietena si merge la biserica, dar nu ne putem sa ne bazam pe el", a continuat acesta.Ionut Pantiru are 23 de ani si a fost transferat de FCSB de la Poli Iasi in schimbul a aproximativ 200 de mii de euro.Are 23 de meciuri jucate in acest sezon, in care a reusit un gol si doua pase de gol.