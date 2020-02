Ziare.

com

Finantatorul "ros-albastrilor" spune ca trupa antrenata de Dan Petrescu, CFR Cluj e mult mai puternica."De recuperat poti, daca esti echipa! Dar ei sunt prea puternici ca sa recuperezi. Nu stiu ce sa zic. 4 puncte nu sunt multe. De ce? Pentru ca daca bati CFR ramai la un punct. Doar ca ei sunt mult mai puternici", a spus Becali intr-o interventie la ProX "Mi s-a parut un CFR norocos, pentru ca Craiova a avut o bara, doua bare, astia au avut un cadou, au primit un cadou, pentru ca golul ala in minutul 9 e cadou si asa s-a scris istoria meciului", a adaugat acesta.La sfarsitul sezonului regulat, CFR Cluj are un avans de 8 puncte in fata lui FCSB.Punctele se vor injumatati insa la trecerea in play-off.