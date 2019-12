Gigi Becali transfera de la CFR Cluj

Ziare.

com

Fundasul central brazilian Paulo Vinicius e fotbalistul pe care finantatorul lui FCSB intentioneaza sa-l transfere in aceasta iarna."Mai vreau un fundas central, unul puternic, care sa sara la cap, asa cum erau Varela is Szukala", a anuntat Becali intr-o interventie la ProX."Daca as putea sa-l iau, l-as transfera pe Vinicius. CFR are 4-5 fundasi centrali si e posibil sa il iau. Daca pot, o sa-l iau", a continuat finantatorul. Fanatik anunta ca gruparea din Gruia e dispusa sa-l cedeze pe jucatorul carioca, in schimbul caruia solicita 200.000 de euro.Paulo Vinicius are 35 de ani si joaca la CFR Cluj din vara lui 2017.Contractul sau cu CFR Cluj expira peste 6 luni.